La meilleure boulangerie de France : Antone à Bordeaux éliminé en quarts de finale de l'émission de M6

Antoine Savoyardi, le patron de l'établissement Antone à Bordeaux, avait la lourde tâche de représenter l'ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine pour cette compétition nationale organisée par la chaîne M6 avec son émission "La meilleure boulangerie de France".

Antone s'est qualifié pour cette semaine de finale après avoir été désigné meilleure boulangerie de notre région l'hiver dernier.

Une pâtisserie d'Antone préparée durant cette semaine de phases finales © Radio France - Frédéric Fleurot

Pour gagner sa place en demi-finale ce mercredi 21 avril, les candidats devaient proposer une création boulangère à base de pomme, le fruit le plus consommé par les Français.

Antoine Savoyardi et son binôme Tom ont choisi de revisiter le mille-feuille en proposant un mille-feuille aux pommes. Mais les deux complices ont changé d'avis en cours de route pour concourir avec un chausson aux pommes revisité, un chausson 3 pommes surmonté d'une chips de Pink Lady.

Pour juger les différentes créations des finalistes, Norbert Tarayre et Bruno Cormerais ont fait appel à Charlotte Entraigues, Meilleur Ouvrier de France Primeur.

Charlotte a beaucoup apprécié la chips justement, malheureusement cette chips n'aura pas suffit pour décrocher une place en demi-finale arrachée par la région Bourgogne-Franche-Comté.

Antoine et Tom ont quand même pu participer à une épreuve de rattrapage pour laquelle il fallait revisiter un cake salé. Nos deux Bordelais sont partis sur un cake aux saveurs asiatiques à base de poissons et de crevettes. Norbert Tarayre et Brunos Cormerais ont salué la prise de risque et une très belle idée pour leur zébré thaï. Malheureusement, nos deux Bordelais se sont fait éliminer à cause d'un manque de cuisson, il ne manquait pas grand chose, mais les réalisations doivent être présentées dans un temps limité.

Si l'envie vous prend de vous rendre chez Antone, c'est au 125 rue de Laseppe à Bordeaux, à proximité du Parc Rivière.