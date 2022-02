La Meilleure boulangerie de France s’arrête en Charente-Maritime les 4 et 5 mars

Les 4 et 5 mars, la saison 9 de l’émission de M6 « La meilleure boulangerie de France » visite la Charente-Maritime et s’arrête à Saintes, Lagord, Saint-Georges-de-Didonne et La Rochelle pour sélectionner qui représentera la Nouvelle-Aquitaine lors de la grande finale de ce concours.