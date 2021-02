La Meilleure boulangerie de France s’arrête en Nouvelle Aquitaine !

4 boulangeries girondines sont en lice dans la compétition cette année face aux Landais et Basques. Premier épisode, lundi 22 à 18h35 sur M6. Découvrez les coulisses de l’émission en écoutant France Bleu Gironde !

13 régions, 130 boulangeries mais un seul trophée...

Pour cette nouvelle saison, Bruno Cormerais et Norbert Tarayre se sont lancés dans une incroyable épopée boulangère au cœur des 13 régions métropolitaines françaises, des petits villages aux grandes villes, de la montagne au bord de mer pour trouver LA meilleure boulangerie de France 2021. Pour décrocher le Graal, nos boulangers en lice dans le concours vont devoir se surpasser et relever les défis lancés par nos chefs mais aussi, et pour la première fois cette année, par des amoureux du terroir, producteurs locaux, chefs cuisiniers d’exception, et personnalités fières de leur région

Qui sera sacré roi, de la Chocolatine ?

4 boulangeries Girondines participent à cette nouvelle édition de "La meilleure boulangerie de France" : Le fournil d’Audenge sur le Bassin d'Arcachon, Antone à Bordeaux, la Maison Bodin à Saucats et la boulangerie Madalozzo à Mérignac ! Rendez-vous vendredi 26 février en direct à 19h45 pour découvrir le nom du lauréat de la région Nouvelle Aquitaine.