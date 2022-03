La Meilleure Boulangerie de France, saison 9, en Corse sur M6 du 7 au 11 mars

Pour cette 9e semaine de compétition, le duo Bruno Cormerais et Norbert Tarayre se reforme et vous donne rendez-vous en Corse pour mettre à l'épreuve les meilleures boulangeries de l'Île. A suivre toute la semaine à 18h40 sur M6 en partenariat avec France Bleu.

Après une semaine de séparation, le célèbre duo se reforme et poursuit son roadtrip culinaire sur M6, direction la Corse ! Entre bords de mer éblouissants et montages escarpées, petits villages pittoresques et grandes villes historiques, le jury va en prendre plein les yeux et les papilles, et lancera des défis aux boulangers autour des spécialités locales !

Bruno et Norbert vont sillonner la Corse, à la recherche de la meilleure boulangerie de France.

Rendez-vous du lundi 7 au vendredi 11 mars à 18h40 sur M6

Les boulangeries visitées pour cette neuvième semaine de compétition de lundi à vendredi :

Lundi : la boulangerie U Pasquale Paoli et L'Artisan Dessert à Ajaccio

la boulangerie U Pasquale Paoli et L'Artisan Dessert à Ajaccio Mardi : Le Moulin de Lecci à Porto-Vecchio et la boulangerie Au Blé Gourmand à Propriano

Le Moulin de Lecci à Porto-Vecchio et la boulangerie Au Blé Gourmand à Propriano Mercredi & Jeudi : les boulangeries Mathieu Carlotti et Kaa à Bastia et la boulangerie Ange Mathieu Carlotti à Biguglia

les boulangeries Mathieu Carlotti et Kaa à Bastia et la boulangerie Ange Mathieu Carlotti à Biguglia Vendredi : Le S'ynthex à Lucciana et la Maison Straboni à San-Guiliano

Elles vont être soumises à 4 épreuves chacune pour les départager : la boutique, le produit signature, le pain et le défi du jury.

Chacune des épreuves est notée sur 10. À l’issue de chaque journée de duel, seule une des deux boulangeries se qualifie.

La Meilleure Boulangerie de France - saison 9 - © Patrick Robert / M6

Le jury fera aussi appel à plusieurs figures locales fières de leur île, pour lancer le défi du jour aux deux boulangeries en compétition. Une ultime épreuve qui sera pleine de surprises.

Et retrouvez les meilleures boulangeries de la région Pays de la Loire dès le 14 mars à 18h40 toujours sur M6.