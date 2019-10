VIDÉO - On a passé une journée avec "La meilleure boulangerie de France"... à Dijon !

C’est à Dijon, en Côte-d'Or, au 31 rue de Bruges, que se trouve la boulangerie-pâtisserie "Du pain pour demain". Élue Meilleure boulangerie de France sur M6, Aude et Louis Tortochot nous ont accueillis le temps d’une matinée pour vous faire découvrir leur entreprise et leur passion du métier.

31 Rue de Bruges, Dijon, France

La "meilleure boulangerie de France" avec France Bleu, partenaire de l'opération

Après un périple à travers de neuf régions et 90 boulangeries en compétition, la boulangerie "Du pain pour demain" a été élue, ce samedi 26 octobre, meilleure boulangerie de France sur M6. Les juges, Bruno Cormerais, "Meilleur Ouvrier de France boulanger" et Norbert Tarayre ont choisi cet établissement situé 31 rue de Bruges, à Dijon.

Louis et Aude, une passion pour leur métier et bien plus... - Vincent Vivien

Lorsque l'on regarde Aude et Louis, les gérants de "Du pain pour demain", tout de suite on devine que ce couple est fait pour durer. Complices de tous les instants, on sait que leur histoire commune les rapproche avec un amour du métier sans limite depuis plus de 20 ans. Strasbourg, Rennes, Paris, Bruxelles ou encore Montréal, tout a contribué à nourrir leur aventure qui se poursuit aujourd’hui en Côte-d’Or, à Dijon.

Claire, hôtesse de caisse © Radio France - Vincent Vivien

La "Meilleure Boulangerie de France" se porte bien et ce n’est pas à cause de l’aventure M6. Ici les clients connaissent tous les produits, pas d’hésitation. Tout au long de notre visite, on a pu constater une file d’attente conséquente, un flux continu, qui démontre bien que leurs choix d’entreprise sont les bons.

A 10 heures du matin, la fille d'attente est encore longue © Radio France - Vincent Vivien

Pour leurs farines, ils ont choisi deux fournisseurs basés à moins de 40 kilomètres de Dijon, on nous parle d’"agriculture bio ou raisonnée".

Grégory que l'on a découvert sur M6 © Radio France - Vincent Vivien

Et puis il y a cette ambiance, elle est studieuse. Chaque employé sait exactement ce qu’il doit faire, tout est millimétré et c’est impressionnant, avec en plus des liens d’amitiés et de camaraderie. Le patron Louis, notre présence, le tournage sont-ils la raison de cette bonne humeur ? Sûrement pas ! Partons à la découverte de leur univers, leur passion. Ici, on est fier d’être Bourguignon ! Découvrez l'interview de Louis par Aude sa compagne ;)

