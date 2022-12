La meilleure galette aux amandes de France est tourangelle !

C’est dans le cadre prestigieux du château royal d’Amboise, en Indre-et-Loire, que la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française a dévoilé mercredi soir, les résultats du premier Concours national de la meilleure galette aux amandes.

Après deux jours d’épreuves intensives, le premier prix a été décerné à Hervé Bodet, 42 ans, est artisan boulanger-pâtissier à Château-Renault, en Indre-et-Loire. L’heureux gagnant s’est vu remettre un trophée et aura la chance d’être convié à la cérémonie de l’Épiphanie, au Palais de l’Élysée, en janvier prochain. Hervé Bodet est, depuis six ans, il est responsable de l’entreprise « Aux Délices de Pierre », à ChâteauRenault.

Eric Orget de l’Oise, et Frédéric Béliard, de la Marne complètent le podium. Les épreuves de cette première édition nationale se sont déroulées sur le Campus des métiers et de l’artisanat de Joué-lès-Tours. Elles ont vu s’affronter vingt candidats, employeurs, salariés ou apprentis, tous issus de sélections départementales et régionales âprement disputées.

Chacun disposait de huit heures pour produire deux galettes aux amandes d’un diamètre de 30 cm à partir des ingrédients mis à sa disposition (farine, beurre, sel, sucre, crème liquide, lait entier, œufs, poudre d’amandes blanches...). Composé de professionnels de la boulangerie de haut niveau, le jury d’experts a départagé les candidats selon plusieurs critères : aspect visuel, cuisson, décor, coupe, équilibrage, goût, feuilletage.