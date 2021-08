VIDEO : La meilleure pizza d'Europe est parisienne !

Cocorico ! La meilleure pizza d'Europe est parisienne. Nichée dans le 20e arrondissement, place Saint-Blaise, La Casa Di Peppe s'est emparée de la première position du 50toppizza.it, un site italien dédié au classement des pizzerias, des pizzaïolos et des produits pour confectionner des pizzas. L'enseigne devance un établissement de Vienne, en Autriche, et un autre de Madrid, en Espagne. Les Italiens sont hors concours.

La pizza doit rester 90 secondes au four pour cuir. © Radio France - Thibaud Hue

Le gérant, Giuseppe Cutraro, déjà sacré meilleur pizzaïolo du monde en 2020, remporte un deuxième titre international. "Quand je l'ai appris, je crois que c'était l'émotion la plus forte que j'ai eue de ma vie après que mon fils soit né. Je suis surpris de gagner la première place. C'est très dur et très compliqué", confie-t-il avec émotion au micro de France Bleu.

Quelle est la recette d'un tel succès ? "La cuisine", reprend le jeune homme. Il explique : "On a changé complétement la façon de voir la pizza, on travaille beaucoup sur les ingrédients, sur les produits saisonniers, et aussi beaucoup sur la pâte. On a changé les techniques de pétrissage. On a fait une pâte très alvéolée, très légère et très digeste."

À peine ouverte, la pizzeria est déjà complète. François, un client, passe sa commande. Il vient pour la première fois, intrigué par le succès de l’enseigne : "Je suis venu parce que j'ai vu un article sur le propriétaire. Je voulais vraiment goûter sa pizza. On était curieux." Quelques tables plus loin, Côme vient de finir son assiette. Il est conquis : "Cette pizza est vraiment super bonne. _C'est la meilleure que j'ai mangée de ma vie._"

Le travail de la pâte à pizza est fondamental pour Giuseppe Cutraro. © Radio France - Thibaud Hue

Victime de son succès, Giuseppe Cutraro a ouvert une deuxième enseigne dans le 5e arrondissement de Paris, rue Saint-Jacques. Il reçoit au total près de 400 clients par jour.