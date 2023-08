La menthe pour des recettes sucrées mais aussi salées

La menthe verte est la plus connue de toutes, mais il existe des variétés de menthe pour tous les goûts. On retrouve ainsi la menthe citron, poivrée, ou plus étonnant encore, la menthe chocolat !

De la menthe fraîche © Getty - Dorli Alexe Pour les recettes de cuisine, on utilise en priorité la menthe verte. De manière sucrée dans des sirops, des thés, des infusions, des cocktails ou bien de façon salée dans des salades, du taboulé, des rouleaux de printemps, par exemple. Pour les plats salés, la menthe citron est également la bienvenue. On peut également inviter la menthe verte dans des desserts, mais la menthe chocolat peut apporter de l'originalité, là où on ne l'attend pas forcément. Elle peut relever le goût d'une salade de fruits, d'une glace ou d'un sorbet, de macarons, de cookies... France Bleu vous propose d'ajouter une pointe de fraîcheur à plusieurs de vos recettes grâce à cette plante aromatique. Recette de thé glacé à la menthe et aux pêches par le chef Joseph Di Benedetto, du restaurant Pépé Rosso à Metz

Recette de sirop de menthe maison par Françoise Barbin-L'écrevisse, auteur culinaire

Recette de gâteau à la fraise et à la menthe par Régine Rossi Lagorce, chroniqueuse en patrimoine culinaire et créatrice de recettes Comment bien choisir sa menthe ? Il est important de choisir votre menthe en fonction du plat que vous voulez préparer. On vous conseille donc d’avoir une liste en tête, afin de cuisiner la meilleure recette possible. Pour les plats salés, optez pour la menthe verte, poivrée, ou citronnée. Pour les plats sucrés, tournez-vous vers la menthe chocolat ou la menthe fraise, qui a un délicieux parfum de bonbon à la fraise. Trois bienfaits de la menthe fraîche sur le corps humain : Elle aide à la digestion et est efficace en cas de constipation ou de diarrhée

Elle a des vertus apaisantes en cas de rhume ou de toux

Elle soulage les douleurs liées aux piqûres d'insectes