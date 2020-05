Le chocolat est un très bon antidépresseur naturel et en ce moment on aurait tord de s'en priver



On va faire fondre 200 g de chocolat noir détaillé en morceaux au bain-marie sans le mélanger dans les premières minutes, on ne mélange seulement qu'après 5 minutes. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le bain marie, vous pouvez aussi faire fondre le chocolat au micro-ondes avec 4 cuillerées à soupe d’eau froide en le chauffant pendant 1 minutes 30.

On sépare les jaunes des blancs de 6 œufs et on monte les blancs en neige ferme avec une pincée de sucre. Puis délicatement on verse le chocolat fondu tiède sur les jaunes d’œufs en mélangeant énergiquement avec une spatule. Ensuite on incorpore délicatement la moitié des blancs d’œuf montés en neige, on remue doucement et on ajoute l’autre moitié des blancs d’œuf.

Avec 25 cl de crème fraîche, on fouette pour en faire une chantilly avec 1 sachet de sucre vanillé et 20 à 50 g de sucre semoule en fonction de vos goûts. On l'incorpore enfin à la mousse au chocolat.

Une fois finie, il faut la laisser prendre au frais au moins 3 heures.

On la déguste comme cela ou si vous aimez les goûts orangés, vous pouvez ajouter 1 cuillerée à café de zeste d’orange finement râpé à la mousse juste à la fin avant de la mettre au frais

https://www.simonemorgenthaler.com/