La myrtille vous régale au goûter avec des recettes insolites dénichées par France Bleu

Lorsque la rentrée arrive, on aime récolter cette petite baie violette. La myrtille est un fruit à la saveur douce et légèrement sucrée, le goût parfait pour faire une bonne tarte maison. Mais on peut aussi se réinventer en la cuisinant en muffin ou même en polenta sucrée. Il existe bien des raisons de se régaler avec ce fruit rouge rempli de vitamine C. C'est une des baies les plus légères en sucre et en calories. De plus, sa consommation aide à réduire les risques de développer un cancer, car elle est riche en antioxydants. Mais, le plus fou, c’est que les myrtilles peuvent aussi améliorer l’acuité visuelle nocturne des plus gourmands ! De quoi en mettre plein la vue à nos invités lorsque vous cuisinerez les recettes sélectionnées par France Bleu.

Les myrtilles peuvent se garder jusqu’à une semaine au frais car elles sont récoltées avant leur maturité. © Getty - FramedCooks

Les recettes à la myrtille pour votre goûter, certifiées France Bleu

Une recette sans farine qui rappelle le clafoutis : la polenta aux myrtilles. Elle peut être fade lorsqu’elle est cuisinée en plat salé, mais en version sucrée, la polenta s’avère très gourmande ! Romain Grasso, le chef du restaurant "l'Orée des Chênes" à La Ferté Saint-Aubin dans le Centre Val-de-Loire, nous accompagne pour bien réussir ce dessert.

Elle est rafraichissante, peu calorique, et nous vient de l’autre côté de l’Atlantique ! Régine Rossi-Lagorce, chroniqueuse culinaire sur France Bleu Limousin, cuisine les myrtilles en marquise. Loin des tartines ou gâteau, ce dessert promet d’être original.

Direction l’Auvergne avec cette recette de pachade aux myrtilles. Ce dessert à base d’œufs est une tradition Auvergnate. Un gâteau nourrissant à tester tout en découvrant son origine grâce à Christophe Omelhier, linguiste spécialiste de l’Auvergne.

Un muffin à la myrtille pour le goûter, ça vous donne envie ? Découvrez la recette que propose le chef pâtissier Avignonnais Éric Vernaudon. Ces gâteaux, rapides à faire, sont parfaits avec le thé ou le café à 16h.

