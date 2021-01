Artisan volailler à Miélan, dans le Sud du Gers, Xavier Abadie produit des volailles de haut vol depuis plus de trois décennies. Il travaille avec des races rares et locales, comme la poule noire gasconne, élevée notamment par Thierry Dubarry à Puydarrieux dans les Hautes-Pyrénées. Rencontre.

La Noire de Bigorre Astarac et les volailles de Xavier Abadie, des produits haut de gamme du terroir gascon

Sur un étal, au marché Victor Hugo à Toulouse ou au marché au gras de Samatan, les volailles de Xavier Abadie attirent l’œil. Ce sont tout d'abord leurs dimensions impressionnantes, puis les plumes colorées de la queue et du cou des chapons et poulardes qui retiennent l'attention. Pas d'emballage plastique : elles sont emmaillotées dans des torchons serrés fermement, dans le but de diffuser la graisse dans les chairs.

Les volailles de Xavier Abadie sont vendues dans la région, partout en France et aussi en Europe. Selon l'artisan, elles sont notamment très prisées à Madrid. © Radio France - A.W.

Tradition des coteaux, la société de Xavier Abadie, est issue d'une longue tradition familiale, puisque les frères Abadie, dont le père de Xavier, ont lancé l'élevage et la commercialisation de volailles en 1950.

Après la folie des fêtes de fin d'année, les locaux de Xavier Abadie sont particulièrement calmes. L'artisan volailler nous fait faire le tour du propriétaire et explique ses méthodes ancestrales de transformation. Copier

L'artisan volailler avec la nouvelle génération de la famille, son fils Hugo. © Radio France - A.W.

Outre les volailles entières, Tradition des coteaux propose également toute une gamme de produits transformés. © Radio France - A.W.

Eleveur lui-même, Xavier Abadie se concentre surtout sur la transformation et la commercialisation. Il utilise des volailles produites dans le Sud du Gers et le Nord des Hautes-Pyrénées, par des éleveurs comme Thierry Dubarry, patron de la ferme-auberge du lac de Puydarrieux.

Xavier Abadie et Thierry Dubarry nous parlent de leurs volailles, des animaux racés typiques du terroir gascon.. Copier

Grippe aviaire oblige, impossible de visiter le poulailler. Mais l'éleveur est tout de même allé chercher une poule gasconne, appelée Noire d'Astarac Bigorre, une race ancienne remise au goût du jour par une vingtaine d'éleveurs et Xavier Abadie.

La poule gasconne, une fierté locale aux propriétés gustatives hors concours. Copier

La star de l'élevage de Thierry Dubarry, la Noire d'Astarac Bigorre. © Radio France - A.W.

Thierry Dubarry n'est pas seulement éleveur de volailles, mais aussi de canards, de cochons, et céréalier. Il transforme tous ses produits qu'il commercialise sur place. Cerise sur le gâteau, l'homme est également cuisinier...

Plat typique de la région, la fameuse poule au pot d'Henri IV, est revisitée par Thierry Dubarry : voici la poule noire farcie. Copier

Thierry Dubarry et sa femme Karine posent dans la cuisine. © Radio France - A.W.