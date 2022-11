La noix dans tous ses états !

Tout comme l’amande, la noisette ou la pistache, la noix est un fruit à coque. Provenant du noyer , elle est pleine de vitamines, de protéines et de minéraux. Bénéfique pour la santé, la noix est à intégrer à votre alimentation. Le noyer, présent à l'origine dans les régions montagneuses sur le continent eurasiatique, est maintenant largement cultivé dans le monde entier. Vous pourrez facilement trouver des noix en forêts ou en bord de chemins, à côté de chez vous. Bien que la noix soit délicieuse à croquer, France Bleu vous propose de l’intégrer à vos recettes sucrées ainsi qu’à vos boissons, pour y ajouter une touche très goûteuse.

ⓘ Publicité

Vidéo - La noix de Grenoble, à Têche en Isère, c'est le savoir-faire de quatre générations

Quand récolter les noix et comment les conserver ?

Les noix se récoltent à partir du mois de septembre et jusqu'en novembre. Petit conseil pour les ramasser : mettre des gants car le brou (le colorant naturel extrait de l'écorce de la noix) noircit les mains. Les noix arrivent à maturité lorsque le brou éclate de façon naturelle et que les coques tombent sur le sol. La période de récolte est assez courte mais les noix ont une durée de conservation beaucoup plus longue. Cela va vous permettre de les grignoter ou de les cuisiner tout au long des saisons. Il existe plusieurs façons de les conserver :

A température ambiante (et à labri des rongeurs !) : les noix se conserveront de six mois à un an, à condition de conserver les coques (sans elles, les noix garderont leur fraîcheur seulement un mois).

Vous pouvez par exemple mettre les noix à l'intérieur d'un filet suspendu dans une pièce sèche.

Au réfrigérateur : les noix vont garder leurs saveurs douces et fruitées seulement 48 heures.

Par congélation : avec ou sans la coquille, elles préserveront leur goût unique jusqu’à un an minimum. C’est la méthode la plus efficace.

Quelques bonnes raisons de manger des noix

1. Elles ont des bienfaits sur votre santé

Les oméga-3 que contiennent les noix seraient bénéfiques pour la mémoire, la concentration et la vitesse de compréhension. De plus, leur forte teneur en protéines et en acides gras, font de la noix un aliment énergétique, parfait pour lutter contre le stress.

2. Elles favorisent le transit

Les noix sont recommandées pour la digestion car elles sont riches en fibres alimentaires et traitent naturellement la constipation. Pour un maximum d’efficacité, il est conseillé de manger des noix fraiches et d’augmenter votre consommation petit à petit, pour éviter les ballonnements.

3. Elles coupent naturellement la faim

Leur haute teneur en fibres permet d’envoyer un signal à votre corps pour vous indiquer que vous avez suffisamment mangé et que vous êtes rassasié. Même si les noix sont riches en lipides (les graisses ou le gras de la vie courante), elles ne vous feront pas grossir si votre consommation est raisonnable (c’est-à-dire une poignée par jour environ).