Délicieuse à croquer et gourmande en plat, la noix se déguste à tout moment de la journée. Que ce soit en encas, en accompagnement ou pour le dessert, ce fruit à coque apporte toujours du goût et des vitamines aux recettes que France Bleu a sélectionnées !

La noix et ses bienfaits dans vos desserts et votre verre

Les noix, ces fruits à coque issues du noyer, sont douces et ont un goût légèrement amer. Au 18e siècle, elles étaient une denrée précieuse ! Son huile était utilisée en peinture ou comme combustible pour éclairer les cathédrales. Aujourd’hui, la noix est reconnue pour ses bienfaits nutritionnels et ses AOC en France, mais aussi pour le goût qu’elle apporte à nos plats ! Découvrez les recettes que France Bleu a sélectionnées pour vous.

Recette de brownie aux noix. Un dessert indispensable dans lequel les noix apportent un goût de noisettes. Un mariage parfait et gourmand !

Recette de soufflé glacé aux noix. Un dessert savoureux et frais, idéal pour les fins de repas.

Recette de vin de noix par Didier Bertin, sommelier et spécialiste du terroir Mosellan. Un apéritif de la région Moselle qui se déguste avant ou après le repas.

Retrouvez toutes les recettes France Bleu dans Circuits Bleu-Côté Saveurs tous les jours à 10h

Quels sont les bienfaits des noix ?

Véritables alliées pour la santé, les noix sont un concentré d’énergie et de vitamines. De plus, ces fruits à coque sont riches en oméga 3 et 6, acides gras indispensables au bon fonctionnement de l’organisme. Riches en magnésium, cuivre et zinc et dépourvues de cholestérol, les noix participent au bon métabolisme énergétique. Tous ces bienfaits nutritionnels incitent donc vivement à en consommer !

Quels sont les différentes variétés des noix ?

En France, il existe deux AOC de noix, appellation d’origine contrôlée. Ainsi, deux régions produisent des noix selon des étapes de production précises et un savoir-faire reconnu. La noix de Grenoble fut la première AOC reconnue. Sont cultivées sur le terroir dauphinois la Franquette, la variété la plus commune en France, la Parisienne qui sont de grosses noix parfumées, et la Mayette. La noix du Périgord est la seconde AOC certifiée en France devenue AOP en 2002. Le terroir périgourdin cultive la Franquette, lui aussi, la Marbot, au cerneau blanc et fruité, la Grandjean, forte en goût et un petit peu amer, et la Corne, plutôt sucrée et douce. Bien qu'un français mange en moyenne une noix toutes les semaines, la France est l’un des plus grands producteurs européens de noix.

VIDEO : Tout savoir sur la Noix du Périgord