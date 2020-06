La Nonna Lina, à Toulouse, quartier Victor Hugo

La Nonna Lina, 6 rue Victor Hugo à Toulouse : épicerie fine italienne et fabrique de pâtes artisanales. Avec Katia garrouste et Mathilde Breseghello

La Nonna Lina, pâtes artisanales et autres spécialités italiennes, à Toulouse

Nous sommes à Toulouse, 6 rue Victor Hugo: bienvenue à La Nonna Lina. Une fabrique de pâtes et une épicerie fine de produits italiens avec Katia Garrouste et sa nièce, Mathilde Breseghello. En italien, “Nonna”, signifie “Grand-mère”, et pour savoir qui est cette Nonna Lina, les explications de Katia Garrouste.

Mais qui est cette Nonna Lina ? Copier

Adresse italienne, à Toulouse, 6 rue Victor Hugo

Nous voici dans le sous sol de cette épicerie italienne et fabrique de pâtes artisanales. Katia Garrouste a ouvert ce lieu le 17 mai dernier , avec sa nièce Mathilde Brésséguélo. Une adresse pour savourer le meilleur de la gastronomie italienne. Des plats à consommer sur place ou à emporter. Une épicerie aussi, pour un voyage gourmand à travers les produits comme les huiles , les fromages ou les charcuteries.

Gnocchis, raviolis, farces et pâtes artisanales chez La Nonna Lina à Toulouse Copier

Les gnocchis de La Nonna lina à Toulouse © Radio France - Emmanuelle Wiener

Des pâtes fabriquées sur place, mais aussi des sauces, des farces : c’est la Nonna Lina, à Toulouse, tout près du marché Victor Hugo.

Pour Katia Garrouste et son associée (sa nièce Mathilde), il s’agit de mettre en valeur la cuisine italienne, mais aussi les produits incontournables de ce pays ou on aime , comme en Occitanie, les bonnes choses !