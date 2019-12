La nouvelle collection de bûches de Noël à l'Haaïtza au Pyla sur Mer, réalisée par le chef Antony Prunet

Pyla sur Mer, La Teste-de-Buch, France

A l’approche des fêtes de fin d’année, l’Hotel Ha(a)ïtza, refuge emblématique et intemporel du Pyla et sa célèbre Pâtisserie émerveille petits et grands de ses créations sucrées. Fidèle à sa signature graphique, le Chef Pâtissier Antony Prunet habille ses créations de robes argentées, dorées et bronzées, les bûches laissent entrevoir les rainures, les écorces, comme des empreintes qui font de ses pièces des créations uniques.

De l'idée à la réalisation, avec respect de l'univers imaginé, c'est un cheminement dont le moindre détail a son importance comme l'explique Antony Prunet

Des bûches exquises : Paris Pyla, ganache montée pralinée, praliné pur, biscuit amande, croustillant chocolat noir, amandes et noisettes. Citron agrumes. Ganache montée aux trois vanilles (Tahiti, Mexique, Bourbon), Dacquoise noisette imbibée d’huile d’olive vanillée citronnée, gelée émulsionnée agrumes (orange citron jaune et vert), vanille, crémeux citron jaune yuzu, confit citron jaune vanillé, croustillant citron. Chocolat caramel. Biscuit chocolat, croustillant chocolat éclats de caramel, caramel mou, vanille de Tahiti, mousse chocolat noir Mékonga et Andoa lactée Bio, Crémeux Chocolat noir et chocolat lait, enrobage gourmand Rocher avec éclats de caramel à la fleur de sel. Noix de coco exotique. Croustillant noix de coco fraîche, biscuit Dacquoise noix de coco citron vert, mousse noix de coco, brunoise ananas, passion,mangue, vanille, zestes citron vert, confit et crémeux exotiques.

Description de la bûche citron agrumes par le Chef Pâtissier de l'Haaitza au Pyla sur Mer, Antony Prunet, la réussite passe par la conception du moule aussi

Les bûches de Noël sont disponibles jusqu'en début janvier 2020.