La Pomme de terre d'Eysines, reine d'un jour dans "On cuisine ensemble"

La Pomme de terre d’Eysines provient de la variété Sirtema, variété précoce, qui arrive à maturité, en plantation normale, à la fin de juin ou au début de juillet. La productivité à l’hectare peut varier de 10 à 45 tonnes. Depuis quelques années, une quinzaine de maraîchers se sont fédérés autour d'une charte de qualité pour la cultiver. Une marque collective a été déposée.

Le Jardin de Cyril à Eysines

Les pommes de terre dites "primeurs" sont récoltées tôt en saison, avant leur arrivée à maturité. De ce fait, les tubercules sont plus petits, fermes avec une peau très fine.

Cette peau très fine se mange. Elle se détache d'ailleurs très facilement par simple grattage dans un torchon contenant du gros sel par exemple.

Les pommes de terre primeurs seront fondantes et délicieuses en robe des champs ou dorées dans une poêle. Quelques maraichers de la ville d’Eysines cultivent cette pomme de terre. c'est le cas de Chantal du "Jardin de Cyril". Elle est au micro France Bleu d'Isabelle Wagner et Chef Jésus.

Chantal du "Jardin de Cyril" Copier

"Actuellement , on peut dire que sur la zone maraîchère, on est les seuls à avoir des pommes de terre primeursd'Eysines , en bio" Chantal d'Eysines en Gironde

Le jardin de Cyril producteur Bio - France Bleu

La pomme de terre au gros sel de Chef Jésus Hurtado

Lavez et brossez les pommes de terre et faites-les cuire au four sur un lit de gros sel, jusqu'à ce que la peau soit croustillante.

Coupez les pommes de terre en deux dans le sens de la longueur après les avoir débarrassées de l’excédent de sel et servez-les avec du beurre à volonté. C'est une première proposition mais pour les précisions écoutez les conseils de Chef Jésus Hurtado sur France Bleu Gironde et France Bleu Périgord.

Pomme de terre au gros sel Copier

"On les enferme en fait tout simplement...préférez des gros sels gris!" Chef Jésus Hurtado de Bordeaux

Patate au gros sel © Getty - Ullstein Bild/contributeur

La confrérie de la pomme de terre d’Eysines

Fondée en l’an 2000, par des maraîchers, des restaurateurs, des représentants du monde associatif des artisans des commerçants des chefs d’entreprises et des élus, la Confrérie de la Pomme de Terre d’Eysines rassemble des Eysinais, des Eysinaises ainsi que des personnes de tous horizons, attachés à la défense d’un certain art de vivre et soucieux de la mise en valeur des produits de notre terroir, en particulier de la fameuse pomme de terre d’Eysines récoltée dans la zone maraîchère des Jalles. Bernard Singier est Grand Maître de la Confrérie de la patate d'Eysines. Il en explique la mission.

Bernard Singier Grand Maître de la Confrérie de la patate d'Eysines Copier