La race bovine mirandaise et les vins de Saint-Mont, deux richesses gastronomiques de l'Ouest du Gers

Aux confins du Gers et des Landes, le terroir de l'appellation viticole Saint-Mont coïncide avec le territoire ancestral de l'élevage de mirandaise, qui fait son retour après avoir quasiment disparu. Entre cépages autochtones et bovins du cru, des agriculteurs passionnés, comme la famille Peres.

Limousines, blondes d'Aquitaine et charolaises ont de la concurrence. Ces races bovines, les plus répandues en France, sont de moins en moins seules dans les paysages de nos campagnes. Des variétés locales, écartées il y a plusieurs décennies faute de rendement et donc de rentabilité, font leur retour. Depuis plus de 20 ans, la Gasconne des Pyrénées creuse son sillon dans le piémont pyrénéen, en Ariège et dans le Sud de la Haute-Garonne. Sa cousine, la mirandaise revient doucement dans les paysages vallonnés de l'Est du Gers.

La mirandaise est une race bovine qui est massive, taillée pour les travaux agricoles, comme nous l'explique Alain Peres. Copier

L'éleveur pose au côté de bœufs pesant plus d'une tonne. © Radio France - A.W.

Aujourd'hui, le Gers ne compte que 600 individus de race mirandaise. L'élevage de la famille Peres regroupe 70 têtes. L'une des caractéristiques de ces animaux, c'est la croissance : à la ferme de la Cahuze, les bœufs sont élevés pendant 5 ans.

Alain Peres : « Cette race avait été un peu abandonnée, parce que c'était une croissance longue. Et, dans les années 1950, quand les tracteurs sont arrivés on a abandonné cette race parce qu'elle mettait trop de temps à arriver à maturité. »

Nouvelle génération de cette famille d'agriculteurs, Florian Peres vient à peine de rejoindre son père et son oncle. Il nous décrit l'activité agricole de la ferme, en plus de l'élevage. Copier

Florian Peres et des vaches de race mirandaise. © Radio France - A.W.

La ferme de la Cahuze produit également des céréales, et du raisin. L'exploitation est implantée au cœur du vignoble de Saint-Mont, et cultive 60 hectares de vigne. La vinification est confiée à la cave coopérative de Plaimont, qui travaille également des vins des appellations Madiran et Pacherenc.

Alain Peres nous présente ses vignes et revient sur les ravages dûs à l'épisode de gel du mois d'avril. Copier

Une parcelle de vignes plantée cette année. © Radio France - A.W.

Saint-Mont, ce sont des cépages endémiques au piémont pyrénéen. En vins rouges et rosés, le cahier des charges de l'appellation comprend le tannat, le pinenc et le cabernet franc, une variété très répandue de par le monde mais qui est originaire du Pays Basque. Côté blanc, les viticulteurs de Saint-Mont cultivent le gros manseng, le petit courbu et l'arruffiac.

Eric Fitan, président de l'appellation Saint-Mont, est viticulteur lui-même. Il cultive 16 hectares de vignes sur la commune de Pouydraguin. Il nous présente ce petit vignoble. Copier

Saint-Mont, ce sont 1250 hectares de vigne et 200 viticulteurs. © Radio France - A.W.

Cette petite appellation est dynamique, et participe à des événements gourmands comme la foire de la Madeleine à Montesquiou (Gers), organisée le 25 juillet, avec marché campagnard, vide grenier, repas à la base de produits locaux, et foire aux animaux vivants. La mirandaise et les vins de Saint-Mont y seront bien représentés. Autre événement, dont France Bleu Occitanie est partenaire, Saint-Mont vignoble en course.