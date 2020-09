La recette autour des cèpes de Dominique Radmacher, le chef de Chez Yvonne à Strasbourg

Pour la crème brulée :

- 1 litre de crème

- 200g de pied de cèpes

Portez à ébullition , puis mixez et passez au filtre avec une petite passoire. Aromatisez avec de la fève de Tonka par exemple.

Laissez refroidir. Rajoutez 8 jaunes d'oeufs. Mettre cette préparation dans des petits ramequins, puis au four chaleur sèche à 90° pendant 45mn.

On laisse tiédir, on parsème d'un peu de sucre cassonade et on met sous le grill quelques instants

On prend une tranche de pain de campagne toastée, frottée à l'ail. On badigeonne d'un peu d'huile d'olive. Avec le chapeau des cèpes, on fait des lamelles crues que l'on dépose sur la tranche de pain de campagne, un peu de sel et de poivre, pas de jus de citron....

Bel dégustation

dominique radmacher, chef de chez yvonne à Strasbourg - Yzabel chalaye

L'ustensile fétiche du chef, un nakiri, couteau japonais qui sert essentiellement à tailler les légumes

