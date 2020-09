La recette autour du thon de Christophe Weber

La ventrêche de thon albacore c’est la partie du ventre du poisson, la plus grasse, très persillée et savoureuse. On va l’assaisonner avant cuisson dans une marinade de fleur de thym, fleur de sel, huile d’olive.

On va la passer très rapidement à la plancha ou à la poêle très chaude, recto-verso, juste pour la saisir.

On coupe très fin du chorizo et on fait griller cette préparation au four, puis dans une assiette, on met le filet de thon, les chorizos grillés dessus. On peut réaliser une chantilly avec une moutarde à l’absinthe que l’on trouve chez nature et saveurs et on utilise cette chantilly en condiment pour accompagner ce superbe plat

christophe weber le chef du Purgatoire à Strasbourg - Yzabel chalaye

Christophe Weber nous a ramené son ustensile fétiche un presse-agrumes très pratique

Retrouvez l'émission à réécouter ici :