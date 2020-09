La recette d’onglet de bœuf sauté aux cacahuètes, coriandre, gingembre et nouilles chinoise

On émince l’onglet finement et on le fait sauter dans une poêle ou un wok avec de l’huile de sésame sur un feu vif.

On rajoute le gingembre, des carottes coupés en lamelles, et les cacahuètes. On met de la sauce soja, et ensuite on incorpore les nouilles de riz qu’on a fait tremper. On fait sauter la préparation 2 à 3mn maximum et on finalise la recette avec des brins de coriandre.

Un plat gourmand, facile à faire et convivial

Guillaume Scheer le chef du restaurant les plaisir gourmands à Schiltigheim - yzabel chalaye

L'ustensile fétiche du chef est ce couteau d'office qu'il a depuis plus de 15 ans et qui aujourd'hui est cassé, mais il le garde précieusement

