La recette de fraisier de Gilles Marchal

Les premières fraises arrivent. Elles inspirent notre pâtissier Gilles Marchal qui nous dévoile sa recette de verrines façon fraisier.

Le pâtissier parisien Gilles Marchal nous propose de revisiter le traditionnel fraisier. Présentée sous forme de verrine, il sublime les fraises de saison avec cette recette originale qu'on peut réussir en famille.

Pour cette recette, nous avons besoin de

250 g de crème liquide

15 g de sucre en poudre

une gousse de vanille

250 g de fraises

de la confiture de fraises

de la pâte d'amandes

deux visitandines

On peut évidemment remplacer les visitandines par des madeleines ou des financiers pour un résultat approchant. Enfin, il faut réunir quelques verrines afin de pouvoir construire notre dessert.

Nos ingrédients pour cette recette - Gilles Marchal

Avant toute chose, il faut faire refroidir quelques éléments. Pour le mélange, un saladier en inox sera parfait. On le laisse dans le congélateur avant de commencer la recette. On va également passer la crème 15 minutes au congélateur avant de l'utiliser.

Le décor

Commençons par laver les fraises. Il faut ensuite les équeuter et les couper pour obtenir des demi fraises qu'on va disposer sur le bord de notre verrine. C'est ce qui va former notre décor.

Première étape : on réalise notre décor - Gilles Marchal

On travaille ensuite nos visitandines. On les coupe d'abord en deux dans le sens de la largeur puis on réalise de petits cubes. On dispose quelques petits cubes de gâteaux dans le fond de la verrine. Il faut conserver les cubes restants dont on aura besoin plus tard dans la recette.

Ce n'est pas encore le moment de les laisser aux petits gourmands.

On dispose nos cubes de gâteaux dans le fond - Gilles Marchal

On ajoute sur les cubes de visitandines un peu de confiture de fraises puis on met de côté les verrines pour s'attaquer à la préparation de la chantilly.

La crème

Le moment est venu de récupérer notre récipient inox et notre crème liquide dans le congélateur.

On ouvre la gousse de vanille pour en extraire les graines qu'on dépose ensuite dans le récipient. On ajoute la crème qui doit être bien froide puis le sucre. Il faut battre le mélange avec le fouet jusqu'à obtenir la consistance d'une chantilly qui ne soit pas trop ferme. On va maintenant pouvoir incorporer cette chantilly dans nos verrines.

On obtient une crème chantilly pas trop ferme - Gilles Marchal

L'assemblage

On garnit généreusement nos verrines avec de la chantilly, quelques morceaux de gâteaux restant et de gros morceaux de fraises. On lisse avec la lame d'un couteau ou une spatule pour obtenir une présentation soignée.

On lisse la crème pour soigner la présentation - Gilles Marchal

Pour parfaire l'ensemble, on doit alors prendre la pâte d'amandes qu'on étale très finement au rouleau. On obtient une couche de pâte d'amandes qu'on découpe grâce à un emporte-pièce de la taille de notre verrine. On dispose le cercle de pâte d'amandes sur la verrine comme s'il s'agissait d'un couvercle.

Un couvercle de pâte d'amandes pour sublimer l'ensemble - Gilles Marchal

Pour terminer la décoration, on dispose sur le disque de pâte d'amandes quelques fraises qu'on va coller sur une goutte de confiture de fraises.

On complète le décor avec quelques fraises - Gilles Marchal

L'astuce du chef est de préparer vos verrines plusieurs heures à l'avance pour laisser les fraises diffuser leur parfum dans la crème.

Il ne reste plus qu'à vous régaler !

Retrouvez le chef pâtissier Gilles Marchal sur son site gillesmarchal.com