La recette de galette de pommes de terre au fromage de Régine

Une galette de pommes de terre au fromage à déguster avec une belle salade bien aromatisée !

Une recette simple à condition que tous les ingrédients soient à température ambiante, donc sortis du réfrigérateur à l’avance. Un réfrigérateur si précieux alors aujourd’hui en bonus dans cette vidéo, un peu de son histoire et quelques conseils pour le garder en forme (et nous aussi par la même occasion !)

Le fromage doit impérativement être à température ambiante au moins deux heures avant de le cuisiner. Pour garder toute sa saveur, le fromage placé au réfrigérateur doit être mis dans un bocal en verre hermétique puis sorti au moins deux heures avant dégustation ou utilisation.

Quelques astuces pour ôter les odeurs (notamment de fromage dans le frigo : y placer de tranches de pain rassis ou du bicarbonate de soude dans une coupelle.

Les ingrédients (par personne)

4 pommes de terre moyennes épluchées

1 oignon blanc petit épluché et finement émincé

4 petites tranches de fromage râpées ou coupées en petits morceaux

Sel et poivre

De la matière grasse pour la cuisson

Le déroulé de la recette

Râper avec la râpe à carottes ou hacher assez grossièrement avec le robot les pommes de terre, saler et poivrer. Mélanger.

Incorporer le fromage et l’oignon blanc et bien mélanger. Chauffer la matière grasse et y verser la préparation.

Cuire 3 à 4 min puis baisser la flamme. Dès que le bord de la préparation commence à prendre de la couleur, faire glisser la galette dans la poêle pour la décoller (si besoin s’aider d’une spatule) puis la faire glisser dans un plat. Recouvrir avec la poêle et d’un geste rapide retourner ensemble plat et poêle pour qu’ainsi la face non cuite de la galette se retrouve dans la poêle. Cuire encore 10 min à feu doux et retourner à nouveau pour la faire griller un peu plus.