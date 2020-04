La recette de surprises aux orties pour l’apéritif de Régine

Des orties à cueillir avec précaution ou des gants en vérifiant leur jeunesse, du fromage : une recette surprenante !

Des surprises aux orties pour se régaler !

Des surprises pour l’apéritif, en accompagnement d’une salade, de pâtes (macaronis ou autres) chaudes, en condiment, sur une purée de carottes, etc. Les feuilles d’orties peuvent être remplacées par des morceaux de feuilles de blettes. Choisir des orties aux tiges vert clair. Secouer les tiges vigoureusement afin de dépoussiérer les feuilles mais attention ne pas les laver !

Les ingrédients

Des feuilles d’ortie dépoussiérées

Des petits morceaux de fromage à pâte pressée (1 cm/1cm environ) impérativement à T° ambiante depuis au moins 2 h

Le déroulé de la recette

Envelopper chaque morceau de fromage dans une feuille d’ortie puis exercer une pression entre les doigts afin que fromage et feuille se « collent » comme de petits sandwiches.

Préparer toutes les feuilles prévues.

Chauffer une poêle (sans matière grasse), y déposer quelques sandwiches, cuire 1 min, puis les retourner et cuire l’autre face jusqu’à ce que le fromage soit moi et/ou coule.

Sortir les sandwiches mous de la poêle et les placer sur une assiette afin qu’ils durcissent et deviennent « Surprises aux feuilles d’orties » !