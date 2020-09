La recette de veau saltimbocca de Eric Holota

On réalise d’abord sa sauce brune :

C’est une réduction de parures de veau que l’on fait rôtir avec une mirepoix, c’est-à-dire, de l’oignon, de l’ail, du poireau pendant 3 à 4mn pour bien colorer. On déglace ensuite au vin rouge, on rajoute une cuillère de concentré de tomates et pour 4 personnes, on rajoute 1 litre et demi d’eau. On laisse réduire tout doucement de moitié pendant 1h à 1h et demi. Et voilà votre sauce brune est prête.

On va la passer au tamis, puis on rajoute de l’oignon haché et de la sauge, et on va la laisser infuser dans la sauce brune.

On prépare la viande de veau, qu’on coupe en fine tranche. Prenez du quasi de veau. Vous posez sur la tranche de la sauge, une tranche de jambon de Parme et ensuite vous enroulez comme si vous faisiez une paupiette, mais sans la ficelle. Puis vous faites cuire tout doucement votre viande dans une poêle avec un peu d’huile d’olive, on met la sauce brune dessus et on passe au four pendant 6mn.

Et vous n’avez plus qu’à vous régaler !

