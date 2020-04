La recette du bavarois aux fraises de Régine

Un bavarois aux fraises, une recette légère et agréable grâce aux délicieuses fraises de nos producteurs !

Des fraises de notre région pour se régaler !

Astuce : Pour un démoulage facile, il faut passer le moule sous l’eau froide avant de le garnir. Au moment de démouler s’aider d’un couteau à bout rond pour séparer le bavarois du bord du moule et grâce à l’eau froide, tout se fera tout seul !

Les ingrédients

Il est possible de remplacer 1 c à s de lait par 1 c à s de liqueur de fraise

Par 2 personnes :

250 g de fraises préparées (nettoyées, équeutées, les 2/3 coupés en petits morceaux, le reste coupé en 2 )

¼ de litre de lait + vanille

1 jaune d’œuf

1 c à s de farine

1 c à s de sucre

2 feuilles de gélatine mise dans de l’eau froide pour ramollir

1 blanc d’œuf monté en neige

Quelques feuilles de menthe ou de basilic ou de mélisse ciselées pour le décor

Le déroulé de la recette

Chauffer le lait. Pendant ce temps, mélanger ensemble farine, sucre et jaune d’œuf, ajouter un peu de lait chaud, remuer puis placer la préparation dans la casserole avec le reste du lait chaud, remuer jusqu’à épaississement (5 à 6 min).

Egoutter la gélatine, la verser dans la préparation bien chaude afin qu’elle fonde, remuer.

Incorporer avec délicatesse le blanc en neige dans la préparation encore chaude en soulevant la préparation plutôt qu’en la remuant jusqu’à ce que la crème soit homogène.

Dans le fond du moule (qui sera le dessus au démoulage), déposer les fraises coupées en 2, par dessus répartir la moitié de la préparation, dessus répartir 1/3 des fraises en petits morceaux, dessus répartir le reste de crème, dessus répartir un autre tiers des fraises coupées (le 3ème tiers servira pour le décor).

Laisser refroidir à T° ambiante puis placer au réfrigérateur au moins 2 h.

Démouler, répartir le reste des fraises sur le dessus, décorer avec la menthe. Servir frais.