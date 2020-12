Rois indétrônables des tables de Noël, gourmandises incontournables des festivités, flatteurs de papilles à toutes les occasions, le Foie gras se déguste dans tous ses états.

Connaissez vous la recette du foie gras confit à la graisse de canard ?

Une recette de foie gras dans la tradition du Périgord, simple mais au combien savoureuse. Une version qu'apprécie énormement le chef étoilé Vincent Arnould du Vieux logis à Trémolat qui le propose régulièrement sur sa carte pour le plus grand plaisir de ses clients.

La recette du foie gras confit dans la graisse de canard présenté par le chef étoilé Vincent Arnould

Ingrédients ( pour 6 personnes )

1 lobe de foie gras cru d'environ 450 g IGP Périgord

6 g de sel fin

2 g de poivre du moulin

2 l de graisse de canard

1 à 2 gousses d'ail

Fleur de sel

Des tranches grillées de pain de campagne

Confiture de Figues

Préparation du foie gras confit à la graisse de Canard

- Garder le foie intact (ne pas le dégorger, ni le « déveiner). Mélanger le sel au poivre moulu et assaissonner votre lobe de foie gras avec ce mélange. Déposer votre foie gras assaissonné sur une assiette filmée et la mettre 24 h au réfrigérateur.

- Dans une cocotte, faire fondre votre graisse de canard et l'amener autour de 65C°. Déposer ensuite votre lobe de foie gras dans la graisse de canard. Y ajouter une ou deux gousses d'ail.Enfourner dans votre four (préalablement préchauffé ) et cuire une heure au four à 65c°

- Bien laisser refroidir. Vous pouvez le conserver dans la cocotte avec la graisse de canard jusqu'à deux semaines dans le régrigérateur avant de le servir .

- Le jour J, dégraisser sans abîmer le lobe. Ne pas hésiter à le nettoyer avec un papier essui tout. Dresser l'assiette . Couper de fines tranches de foie gras en préchauffant la lame de votre couteau. Ajouter de la fleur de sel et poivre du moulin accompagné d'un peu de confitures de figues

Bon appétit !