La recette du pain coing

Recette du « Pain-coing »

Ingrédients

Pate à pain au lait 500 gr de Farine 10 gr de sel 60 gr de sucre semoule 200 gr de lait entier 2 Œufs 20 gr de levure de boulanger 100 gr de beurre 30 gr Noix Coing poché vanille Coing x4 Sucre semoule 200 gr Gousse de vanille x2 Eau 1,5 L

Coing poché à la vanille

Épluchez les coings et les couper en 2. Enlever le cœur ou le trognon. Vous allez fendre les 2 gousse de vanille en 2.

Mettez à bouillir 1,5 L d'eau avec les 200gr de sucre, la vanille. Laisser infuser pendant quelques minutes.

Ajouter ensuite les coings et les cuire à petits frémissements pendant 1 h (la pointe d'un couteau doit alors s'enfoncer dans les fruits facilement).

Laisser tiédir dans le sirop puis égouttez avant utilisation.

Pâte à pain au lait et noix

Versez les 500Gr de farine, les 60 gr de sucre, les 10 gr de sel, les 20 gr de levure, les 2 œufs et les 200 gr de lait tiède. Pétrissez pendant 4 à 5 minutes. On obtient une texture proche de celle du pain.

Ajoutez les 100 gr de beurre pommade et 30 gr de cerneaux de noix et incorporez-le à la pâte. Puis pétrissez jusqu’à ce que la pâte décolle du bol et ne colle pas aux doigts.

Posez la pâte sur le plan de travail fariné et façonnez-la en boule. Déposez-la dans un saladier. Couvrez avec un film alimentaire au contact puis laissez reposer au réfrigérateur 24h. La pâte doit doubler de volume.

Dégazer la pâte puis coupez-la en portion d'environ 70g chacune que vous étalez. La pâte doit être assez fine mais pas trop pour pouvoir enfermer les morceaux de coing poché.

Donc vous déposez vos coings pochés avec un peu de miel sur la pâte et vous en faites un joli paquet le coing doit être parfaitement enfermé.

Déposez les pains-coing sur une plaque de four recouverte de papier sulfurisé. Couvrez et laissez à nouveau reposer environ une heure dans le four éteint à 26°C. Ils doivent doubler de volume.

Avec un œuf battu salé et filtré, dorez les pains-coing puis faites un trou sur le dessus cela va permettre à la vapeur de s'échapper et aux pains de mieux gonfler.

Préchauffez le four à 180°C. Faites cuire les pains de 12 à 15 minutes.

Laissez-les tiédir avant de les consommer