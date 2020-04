La recette du pain sans gluten de Delphine Malachard

L'animatrice culinaire Delphine Malachard propose une recette simple et rapide permettant de réaliser du pain sans gluten et de découvrir de nouvelles saveurs.

La recette de pain proposée par l'animatrice culinaire Delphine Malachard est très simple. Elle permet de produire un pain sans gluten.

La recette

On remplace la classique farine de blé par un mélange de farines de riz, de maïs et de sarrasin. La pâte devrait gonfler un peu moins et le sarrasin et le maïs apportent de nouvelles saveurs. C'est un mélange à tester pour découvrir de nouvelles variétés de pains.

Après avoir versé 450 g de farine dans un récipient, on y incorpore un sachet de levure et on mélange ces matières sèches. On ajoute alors un verre d'huile puis enfin les 450 ml d'eau à température ambiante. On peut incorporer l'eau en plusieurs fois pour faciliter le mélange.

On mélange le tout pour obtenir une boule de pâte. La préparation doit reposer pendant 45 minutes avant de pouvoir la faire cuire. Il suffit de couvrir le récipient d'un linge et de laisser la chimie opérer. La pâte devrait gonfler durant cette période, elle peut même doubler de volume.

La cuisson

Il est temps de préchauffer son four. La température à atteindre est 180 °C (thermostat 6).

On récupère la pâte qui a bien reposé et on commence à la façonner selon ses envies. Il ne faut pas hésiter à mouiller les ustensiles au contact avec la pâte. Cela évitera que les futurs pains ne collent aux instruments et, lors de la cuisson, l'humidité de la pâte va s'évaporer donnant un pain plus tendre et moins sec.

Avant la cuisson, Delphine Malachard a choisi de badigeonner ses boules de pains pour les faire dorer. Avec un pinceau , elle applique un mélange composé d'un jaune d’œuf et d'eau.

Le temps de cuisson dépend ensuite de la taille des pains qu'on souhaite réaliser. Dans le cas de petites boules de pâte donnant des pains individuels, une cuisson de 25 minutes à 180 °C suffit. Quelle fierté d'avoir réussi un vrai pain "maison".

Bonne dégustation à tous !