La recette du pâté de Pâques de Régine

S'il est un symbole de Pâques, c'est bien le pâté du même nom, que l'on peut d'ailleurs faire en entrée ou en plat. De la pâte, des épinards, des œufs, un passage au four et le tour est joué ! Alors plus d'excuse : petits et grands à vos fourneaux !

A noter : pour un moule à cake familial, vous pouvez multiplier les proportions par six. Ce pâté de Pâques peut aussi se faire façon tourtière.

Les ingrédients

Par personne :

80 g de pâte levée non sucrée ou brisée ou feuilletée

1 louche d’épinards cuits et bien égouttés (en conserve ou achetés frais, équeutés, cuits puis bien égouttés !)

1 œuf cuit dur, écalé et partagé en deux

sel, poivre

de la farine pour étaler la pâte

un peu de lait pour badigeonner le pâté avant cuisson

Du papier sulfurisé pour la cuisson (ou un moule graissé)

Le déroulé de la recette

Fariner la table et étaler la pâte en lui donnant une forme rectangulaire, la déposer sur le papier sulfurisé.

Répartir et étaler les épinards sur toute la surface de la pâte, saler et poivrer.

Dans le milieu, déposer les œufs à « la queue leu leu ». Rabattre chaque bord de la pâte sur les œufs de manière à ce que les épinards recouvrent le dessus des œufs. Fermer la pâte en formant un petit boudin.

Badigeonner avec un peu de lait.

Enfourner sans préchauffage et cuire 40 minutes, thermostat 6 (180°).

Une fois cuit, démouler et à table, découper en tranches.