La recette du waedele, jarret de porc, de Stéfan Baudic

On prend un jarret de porc frais pas salé. On va le rôtir durant 45mn au four à 220°. Puis on va le cuire dans un mélange de bière et d’amer dans lequel on rajoute du laurier, des clous de girofle, du thym, de l’ail, de l’oignon. La cuisson se fait doucement pendant 2h et demi à 3h.

Une fois la cuisson terminé'e, on débarrasse la viande que l’on met dans un plat allant au four, et avec le jus, on va le faire réduire jusqu’à ce que ce jus devienne nappant.

On remet le jarret au four et pour qu’il soit bien croustillant, on prend un peu du jus réduit que l’on nappe sur la viande.

On sert le waedele sur un lit de choucroute ou avec des spaetzles en arrosant avec le reste de jus

Bonne dégustation

