La recette inratable du jour : "le barboton Stéphanois" de Francis

Ingrédients :

8 pommes de terre

200 g de bâtonnets de lardons fumés

une boite de pulpe de tomate (400g) ou à défaut du concentré de tomate

1 oignon une belle feuille de laurier une belle branche de thym

2 cs d'huile d'olive

1cs rase de farine

sel et poivre

quelques olives....Pour la version Ardéchoise....

Préparation : Épluchez et lavez les pommes de terre et coupez les en morceaux. Épluchez et émincez l'oignon et faites le revenir dans 2 cuillères à soupe d'huile d'olive puis ajoutez les lardons, faites revenir le tout encore un peu. Saupoudrez avec la farine, mélanger puis versez la pulpe de tomate. Ajoutez les pommes de terre et complétez avec de l'eau à hauteur. Salez, poivrez, n'oubliez pas le thym et le laurier. Laissez mijoter à couvert une vingtaine de minutes, jusqu'à ce que les pommes de terre soient fondantes. Mélangez avant de servir car les lardons tombent souvent au fond de la casserole.