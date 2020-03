La recette inratable du jour : "le gateau 5 4 3 2 1" d'Isabelle !

les ingrédients pour la recette :

: 5 cuil à soupe de farine, 4 cuil à soupe de sucre, 3 cuil à soupe d'huile, 2 cuil à soupe de lait, 1 œuf, 1/2 sachet de levure....

des pommes ou des poires ou des scoubidou...bidou....Et pis c'est tout!

comment faire ?

On mélange tous les ingrédients, on verse dans un moule (recouvert de papier cuisson), on dispose des quartiers de pommes 5ou poires ou ananas ou ou ou) dessus et au four pendant env 30mn th7

Bon appétit!