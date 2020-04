La recette inratable du jour : "les biscuits visio apéro" d'Isabelle en Auvergne

LA RECETTE INRATABLE D’ISABELLE EN AUVERGNE

« les biscuits apéritif à la fourme de Rochefort »

Ingrédients

110g de beurre (qu’on laisse ramollir)

140g de farine

90g de fourme de Rochefort ou de Cantal vieux…

1 cuillère à café d’origan

COMMENT FAIRE ?

On mélange le tout avec les doigts, on fait des boulettes puis on les applatit avec la paume de la main, déposer les sur une plaque de cuisson (sur un papier cuisson) et parsemez d’un peu de fleur de sel,

Au four th6/7 10 à 15 mns

Et pis c’est tout ! Bon visio apéro à tous