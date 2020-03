Béa en Drôme Ardèche se souvient des "boulettes de mémé Ginette", des restes et beaucoup d'amour!

les boulettes de Mémé Ginette!

un reste de purée, 2 oeufs, sel, poivre, ail, persil

un steack haché ou des restes de poulet, saucisse, jambon, rajouter un peu de gruyère...

On mélange tout et on passe à la poelle pour faire dorer

servez avec une salade verte ou un légume au choix