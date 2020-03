Testez La recette inratable de Johanna, "le velouté d'asperges" facile et bon!

La recette iratable du jour : "le velouté d'asperges blanches" de Johanna .... Et ses petits croutons!

Ingrédients :

500 grammes d'asperges blanches

1 pomme de terre

1 oignon

20 cl de crème fluide

1 cube de bouillon de volaille

1 litre d'eau

1 filet d'huile d'olive

Sel, poivre, muscade

Facultatif : croûtons, chèvre frais, ciboulette

Préparation :

Éplucher les asperges, retirer les extrémités un peu dures sur 2 cm environ puis les couper en 2 ou 3. Éplucher et couper la pomme de terre.

Éplucher et émincer l'oignon.

Dans une poêle à bords hauts ou dans une casserole, mettre un filet d'huile d'olive à chauffer. Faire dorer l'oignon. Ajouter les asperges et la pomme de terre. Ajouter 1 litre d'eau et le cube de bouillon.

Cuire 20/25 minutes à couvert. Verifier la cuisson à l'aide d'une pointe de couteau, qui doit s'enfoncer très facilement. Prolonger de quelques minutes si besoin.

Égoutter les légumes en veillant à conserver le bouillon de cuisson.

Mixer les légumes avec une grosse louche de bouillon. Ajouter la crème. Ajouter un peu de muscade râpée. Rectifier l’assaisonnement en sel et poivre. Rectifier la consistance en ajoutant plus ou moins de bouillon (si vous aimez plus ou moins liquide).

Passer le velouté dans un chinois ou dans une passoire pour vous débarrasser des fils si nécessaire.

Facultatif : Au moment de dresser, mettre quelques croûtons sur le dessus, une petite quenelle de fromage de chèvre frais et un peu de ciboulette !

BON APPETIT!