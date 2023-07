La reine-des-prés : la plante goûteuse qui s’invite dans tous nos desserts

La reine-des-prés est une plante qui mesure entre cinquante centimètres et un mètre cinquante et qui est surtout reconnaissable grâce à ses fleurs blanches très odorantes. Avec son odeur et son goût à la fois d’amande et de vanille, la cuisine de la reine-des-prés est très facile. Fraîche ou séchée, elle parfume parfaitement de nombreuses recettes. A retenir : chauffée au-delà de soixante degrés, elle perd ses propriétés médicinales

Ses fleurs aromatisent délicatement du lait, des glaces, des crèmes brûlées, des pana cottas, des compotes, des tartes, des crumbles, des cakes, des sablés, des beignets, des salades de fruits et bien d’autres desserts.

Ses feuilles, elles, peuvent être infusées, fraîches ou séchées, et être bues en tisane. Elles peuvent aussi apporter un petit plus aux vins (le vin blanc principalement), aux limonades, aux bières...

Comment conserver la reine-des-prés ?

Cette plante peut être séchée en bouquet. Pour cela, il faut :

La suspendre dans un endroit aéré et à l’abri de la lumière

Une fois sèche, il faut la conserver dans un bocal en verre, toujours à l’abri de la lumière

La garder pendant un an maximum

Les feuilles, les boutons floraux, les fleurs et graines peuvent aussi être conservés, sans perdre de leur saveur. Cette fois-ci, par principe de congélation.