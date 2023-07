La reine-des-prés, une plante sauvage au parfum d'amande, de la cueillette à l'assiette

Christine Kuhn est éveilleuse nature dans le Bas-Rhin à Westhouse. Son entreprise, Un temps en forêt , propose des sorties découvertes des plantes sauvages dans le Ried alsacien, des ateliers cuisine autour des plantes et des chambres d'hôtes. Elle nous emmène à la découverte de la reine-des-prés, sa fleur favorite avec laquelle elle fabrique une poudre aromatique dont elle a accepté de partager la recette de fabrication.

Reconnaître la reine-des-prés

La reine-des-prés est une plante sauvage vivace qui pousse en milieux humides, au bord des rivières, des lacs, dans les fossés. Elle est courante en Europe Centrale, et en France, vous la trouvez un peu partout sauf dans le sud. On trouve trace de son utilisation depuis le Moyen-Age, en tant que plante médicinale mais également pour son utilisation culinaire. Vous la reconnaissez facilement à sa grande taille, sa fleur, ses feuilles et surtout son parfum d'amande, inimitable.

Son inflorescence comporte trois parties qui vont fleurir par étape, ce qui prolonge la cueillette du mois de juin à juillet, voire août. Cueillez la fleur mûre, bien développée, et les boutons floraux sur le point de s'ouvrir.

Filipendula ulmaria ou Spiraea ulmaria, plus communément appelée reine-des-prés, doit son nom à ses fruits en forme de spirale © Radio France - Régine Jessel

L'utilisation de la reine-des-prés en cuisine

C'est la fleur de la reine-des-prés qui est essentiellement utilisée en cuisine.

La fleur fraîche s'utilise en tisane, en desserts (ses boutons floraux apportent du croquant et un petit goût d'amande en décoration sur un dessert), vous en ferez également un délicieux sirop.

La fleur séchée s'utilise en tisane, en sirop, en confitures. Pour la sécher, un grenier fera l'affaire si vous n'avez pas de séchoir. L'endroit doit être à l'abri de la lumière, sec, chaud et sans courant d'air.

Christine Kuhn **en fait une poudre (cf. recette dans la vidéo) qui aromatise confitures, entremets, yaourts, gâteaux... C'est un bon substitut à la vanille, -pas très écologique et souvent chère. Cette poudre de reine-des-prés apporte un goût d'amande, et certains y trouvent même des notes de vanille.

Des idées d'utilisation de la reine-des-prés en cuisine : tisane de fleurs fraîches, panna cotta et gâteaux © Radio France - Régine Jessel

Attention à la consommation de la reine-des-prés

La reine-des-prés a de nombreuses vertus, elle peut aider contre les rhumes, la fièvre, les rhumatismes, les troubles digestifs, mais surtout elle est anti-inflammatoire. Elle contient de l'acide salicylique, composant de l'aspirine. Il est conseillé aux personnes intolérantes à l'aspirine de consommer cette plante avec modération, voire l'éviter, avec le conseil d'un médecin ou pharmacien.

Pour découvrir la reine-des-prés et ses utilisations avec Christine Kuhn, visitez le site de Un temps en Forêt ou sa page Facebook , ou contactez Christine au 0687643780.