La rhubarbe rouge : recette d'un produit de saison sucré-salé

Sa production commence dès fin avril- début mai : la rhubarbe. Près de Caen, à Moulines, Honorine et Guylain la cultivent depuis 2013.

Un peu au sud de Caen, Honorine et Guylain Lefrançois sont agriculteurs et cultivent la rhubarbe à Moulines dans le Calvados, à l'Ormeline. Installés en Normandie depuis 2007, ils ont concrétisé leur rêve en 2013 en créant leur première parcelle de rhubarbe. Un projet "fou" qui leur tenait à cœur.

Leur projet a été une réussite et aujourd'hui ils ont 4 hectares de rhubarbe. Ils pourraient avoir encore plus de superficie mais tiennent à conserver la maîtrise de la production. Ici, tout est fait à la main et sans aucun engrais chimique.

En savoir plus : la page Facebook de l'Ormeline

La récolte se fait sur 5 à 6 semaines deux fois par an. Une première récolte a lieu fin avril début mai, et la seconde en début d'été. En quelques semaines, tout doit être récolté. Cela implique l'appel à des saisonniers pendant la saison.

A lire aussi : France Bleu la radio des circuits courts

Honorine et Guylain Lefrançois ont investi dans une variété de rhubarbe rouge : la Frambozen. Elle a l'avantage d'être moins acide et plus sucrée que la rhubarbe classique verte qui pousse dans nos jardins.

L'astuce de cuisine d'Honorine : ne pas éplucher la rhubarbe. Cueillie à maturité, elle se conserve une dizaine de jours, mais pas au réfrigérateur. La rhubarbe rouge se cuisine avec la peau qui apporte une belle couleur aux tartes et confitures. Mais elle se cuisine également salée, en fines lamelles juste poêlées accompagnant un poisson par exemple.

A lire aussi : des recettes sucrées/salées à la rhubarbe

Une plante médicinale utilisée depuis des millénaires

La rhubarbe est connue depuis l'antiquité. On retrouve des traces de son utilisation comme plante médicinale en Asie, 2500 ans avant notre ère.

Lorsqu'elle a été importée en Europe, au XVIe siècle, c'est d'abord à des fins thérapeutiques. Il faut attendre le XVIIIe pour voir sa consommation popularisée, et notamment celle de ses tiges. Il faut rappeler que ses feuilles sont toxiques.

La rhubarbe est très riche en fibres, en calcium. Elle est antyoxydante et source de vitamine C et K.

La rhubarbe : une boisson rafraichissante et naturelle

Depuis cinq ans, Honorine propose du nectar de rhubarbe. Cette boisson rosée a de nombreux atouts : "Quand on boit du nectar de rhubarbe, c'est un peu comme quand on mange une tarte à la rhubarbe. En début de bouche, on a la douceur, comme quand on croque dans la pâte. Et puis, au fur et à mesure de la mastication, donc au fur et à mesure, on a la boisson en bouche. En fait, on a toute la force, c'est l'arôme et un petit peu l'acidité de la rhubarbe qui se dégage pour, au final, avoir une boisson désaltérante, rafraîchissante."