La Rochelle : le chef trois étoiles Christopher Coutanceau se met à la vente à emporter

Le chef rochelais triplement étoilé, Christopher Coutanceau, se lance dans la vente à emporter et en livraison. Dans un premier temps, à La Rochelle et dans l'agglomération. Et bientôt dans l'île de Ré.

C'est une information qui devrait vous donner l'eau à la bouche. Le chef rochelais triplement étoilé, Christopher Coutanceau, se lance dans la vente à emporter et en livraison. A partir de ce mercredi, les habitants de La Rochelle et de la première couronne, comme Nieul-sur-Mer ou Lagord, pourront commander petits plats et grands vins.

Assiette de charcuterie ibérique, plateau de fruits de mer royal ou encore bocaux d’épicerie fine, les Rochelais vont pouvoir retrouver les grands classiques de Christopher Coutanceau. Mais aussi découvrir des menus sur mesure sur lesquels le chef travaille depuis dix jours.

"Des produits locaux, de saison et écoresponsables"

"En entrée, un tartare de poisson de ligne avec une vinaigrette aux fruits de la passion et coeur de sucrine. En plat, lieu jaune , légumes croquants et sauce au curry de Madras. Et en dessert, mousse au chocolat noir et fleur de sel et petit sablé salé." Le chef détaille la formule bistrot de cette semaine - comptez 29€ pour entrée/plat/dessert. Mais il y a également une formule week-end, gastronomique, à 70€. Des menus qui changeront toutes les semaines, assure Christopher Coutanceau.

Les deux menus sont constitués de "produits locaux, de saison et écoresponsables". Promesse du chef !

Les produits correspondent à ce que je vais trouver à la criée en poissons de pêche artisanale et saisonnière. On est en pleine saison des asperges, on a les dernières Saint-Jacques et aussi des beaux turbots de saison. En fait, c'est la nature qui a fait le menu !

Côté cave...

Pour accompagner ces menus, son associé, Nicolas Brossard, a concocté une sélection de vins et de champagnes. "Je suis allé chercher quelques belles pépites : trois vins blancs, quatre vins rouges et trois rosés."

L'idée est de faire un peu le tour de tous les vignobles de France, avec des vins de la vallée du Rhône, du Saint-Joseph, du Chablis, etc. Parce qu'un bon repas sans un verre de vin, ce n'est pas un repas à la française !

En revanche, aucun vin de Poitou-Charentes ne figure sur la carte. "Ils sont déjà bien connus des Rochelais", estime le sommelier qui souhaite surtout les faire "voyager" en cette période de confinement.

"Il n'y a plus qu'à goûter !", conclue Christopher Coutanceau, impatient de reprendre du service. Il précise que les commandes sont possibles jusqu'à 17 heures la veille. Le retrait se fait de 11 heures à 13 heures et de 15 heures à 17 heures à La Yole de Chris, sur la plage de la Concurrence, à La Rochelle.

Le système de livraisons devrait être étendu à toute l'île de Ré une fois le confinement levé, lundi prochain. A noter : la livraison est payante. Comptez 8€ à La Rochelle et dans son agglomération, 13€ dans l'île de Ré.