La Ruche qui dit oui créé son petit marché à Flourens en Haute-Garonne

La halle couverte flambant neuve, au cœur du village de Flourens, s'anime tous les mercredis après-midi depuis la fin septembre. Une douzaine de producteurs locaux, membres du réseau de la Ruche qui dit oui de Flourens, viennent rencontrer leurs clients et vendre leurs produits.

Franck Terras pose devant la nouvelle halle couverte de Flourens, un jour de marché. © Radio France - A.W.

La ruche qui dit oui est un réseau de plateformes qui mettent en relation producteurs et consommateurs via un site internet. Il en existe 35 sur le département de la Haute-Garonne. Le principe est simple : vous passez votre commande et soit elle vous est livrée, soit vous venez chercher vos produits sur un point de retrait. Le marché ruche de Flourens est un point de retrait, et permet également de rencontrer les producteurs des légumes ou viandes que vous retrouvez dans votre panier. C'est aussi un marché classique, sans argent liquide : toutes les transactions se font par carte bleue.

Le marché ruche de Flourens est aussi un point de retrait de vos commandes. © Radio France - A.W.

Ce marché ruche vient dynamiser la vie locale : plus besoin d'aller au marché à Toulouse ou à Balma comme avant. Tous les mercredis, de 17 heures à 20 heures, la halle couverte de Flourens s'anime, parfois avec un groupe de musique. Vous pouvez déguster les produits proposés à la vente, occuper vos enfants dans l'espace de jeu et vous poser vous-même dans les fauteuils prévus à cet effet.

Un espace détente est prévu pour les enfants et pour les grands. © Radio France - A.W.

Pour les producteurs, ce marché est une nouvelle source de débouchés. Les horaires atypiques, puisque c'est un marché du soir, permettent de s'organiser plus facilement et de limiter la fatigue liée aux marchés classiques, qui obligent à se lever très tôt.

