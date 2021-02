Saint-Valentin : les bonnes adresses gourmandes en Alsace pour passer une belle fête des amoureux

France Beu Alsace soutient les restaurateurs, hôteliers et artisans alsaciens. Pour la Saint-Valentin, vous ne pourrez pas vous rendre au restaurant avec votre amoureux ou amoureuse, qu'à cela ne tienne, profitez des offres, nombreuses, pour profiter au mieux de cette fête à deux.

Menu, chocolats et fleurs à Strasbourg

Quand la solidarité entre commerçants et artisans Strasbourgeois fonctionne , ça fait des étincelles ! Le restaurant italien Il Girasole à Strasbourg s'est associé avec la pâtisserie Christian et la boutique de fleur Au nom de la rose pour vous offrir une superbe saint valentin. Pré-commander sur www.ilgirasole.fr votre menu de la Saint-Valentin, entrée, plat au choix et dessert et pour sublimer ce menu, deux coeurs en chocolat de chez Christian et une rose fraîche ainsi que des pétales d'Au Nom de la Rose au prix de 80 euros pour deux personnes.

Hôtel, spa et menu à Morsbronn-les-Bains

L'hôtel restaurant et Spa La Source des Sens à Morsbronn-les-Bains, à l’occasion de la fête de la Saint-Valentin, vous propose une nuit de bien-être avec un dîner et petit-déjeuner servi dans votre chambre.

Profitez d’un moment calme et de détente en amoureux dans un écrin de bonheur naturel… en chambre standard pour la nuitée, un dîner en amoureux en chambre 3 plats hors boissons et petit-déjeuner continental servi le lendemain bien installé dans votre lit douillet pour 296 euros pour deux personnes. Vous pourrez également profiter de l'institut qui est ouvert, avec le rituel de la parenthèse, l’Exclusive en duo (spa privatif) ainsi que les soins qui peuvent être réservés.

Toutes les infos sur www.lasourcedessens.com

Apéro et menu à Schirrhein

Le restaurant L'Endroit à Schirrhein va vous permettre de déclarer votre flamme avec un menu de la Saint-Valentin. Au programme, un apéro pour deux personnes avec houmous crevette, légumes du soleil mozza et guacamole saumon. A suivre, du foie gras, un fondant de veau sauce girolles, et on termine par une pavlova à l'eau de rose et fruits de la passion, 45 euros pour ce joli menu des amoureux à réserver en allant sur la page facebook du restaurant L'Endroit à Schirrhein et à récupérer dimanche 14 février à partir de 11h45.

Traiteur à Marlenheim

La boucherie charcuterie traiteur Burg à Marlenheim vous propose des repas à récupérer, prêt à réchauffer, dans les différents magasins : vendredi 12 février à Marlenheim et Wasselone de 11h à 18h, le samedi 13 février toujours à Marlenheim et Wasselone de 11h à 14h et à Westhoffen de 11h30 à 12h30. Au menu, velouté de poularde girolles et pleurotes, cube de saumon et noix de saint-jacques poêlées ou encore paleron de veau confit dans son jus de foie gras. Les commandes sont à passer jusqu'au vendredi 12 février au plus tard.

Toutes les infos sur boucherie-charcuterie-burg.

Menu, amuses bouches, mignardises, vin, cocktails, fleurs à Strasbourg

Après le succès de l’édition pour les fêtes, les Chefs strasbourgeois Christophe du restaurant bar à vins Le Purgatoire et Alexandre de la brasserie AEDAEN PLACE s'associent à nouveau pour ravir vos papilles et surtout pour impressionner votre conjoint(e) pour cette Saint-Valentin un peu spéciale.

Le menu avec 3 plats (entrée, poisson ou viande, dessert) - 40€

Le menu avec 4 plats (entrée, poisson, viande, dessert) - 50€

Les amuses bouches et mignardises pour le café seront évidemment inclus dans tous les menus

Pour ajouter un peu de couleur à votre soirée et faire plaisir à votre dulcinée, misez sur les roses et les fleurs en collaboration avec les Fleurs Kammerer.

Qui dit repas d’amoureux dit vin d'exception, évidemment ! Emmanuel, le sommelier du Purgatoire vous a concocté une sélection de bouteilles idéales pour accompagner les menus des Chefs ! Et puis, il y a aussi les cocktails tout prêts pour commencer (et finir) la soirée en beauté !

Toutes les réservations se font via : contact@lepurgatoire.alsace jusqu’à ce mercredi soir 20h.

Les commandes seront à récupérer ensuite au Purgatoire ou à AEDAEN Brasserie les 13 et 14 février de 11h à 15h.

Hôtel et menu 5 plats à Niederschaeffolsheim

Ne rien faire, se laisser porter ! Embarquement pour un temps gustatif à l'hotel restaurant Au Boeuf Rouge à Niederschaeffolsheim, orchestré par François Golla en 5 escales ! Le tout servi en chambre, dans le respect des protocoles en vigueur !

Proposé demain vendredi 12 et samedi 13 février 2021 :



En chambre Junior Suite : 360 € pour 2

En chambre Tradition : 300 € pou

Comprenant pour 2 personnes (Hors boissons et taxes de séjours) : le menu, la nuitée, le petit déjeuner.

Toutes les infos et réservations sur http://boeufrouge.com/

Apéritif dinatoire à Strasbourg

On vous la joue apéritif dinatoire pour deux personnes au Café de L’Opéra à Strasbourg avec champagne et vin pour 70€. Au menu quelques suggestions pour vous mettre en appétit :

Tataki de canard à la mangue, cacahuète et coriandre

Cannelloni de saumon à la chair de crabe, raifort et agrumes

Foie gras maison, pain au noix et chutney de patates douces

Rouleaux de printemps aux légumes façon pickles

Samoussas poulet coco gingembre

Tartare de Saint-Jacques, fruit de la passion et blinis maison au citron vert

Sticks de mozzarella panés et pesto maison

Assortiments de fromages, confiture de tomates vertes

Fondant au chocolat et à la framboise

1 petite bouteille de champagne @moetchandon 20cL

1 bouteille de vin rouge 75cL Saint-Em

En pré commande sur www.cafeoperastrasbourg.fr et à récupérer ou à se faire livrer dimanche 14 février.

Traiteur à Andlau

Le service traiteur du restaurant winstub Le Boeuf Rouge à Andlau vous propose un très beau menu pour deux personnes à emporter. Vous dégusterez du foie gras poelé, du saumon cru mariné aux herbes, des quenelles de brochet pommes vapeur ou caille farcie au foie gras.

A chercher samedi 13 ou dimanche 14 février de 11h à 13h30.

Toutes les infos sur www.andlau-restaurant.com

Menu, vin et rose à Strasbourg

Le restaurant Les Canailles à Strasbourg vous propose de fêter comme il se doit la Saint-Valentin. Différents menus, bouteille de vin et rose inclus vous sont proposés. Au programme par exemple, un plateau de tapas, boeuf Wellington ou encore un plateau de fruits de mer.

Disponibles tout le week-end samedi et dimanche avec la livraison dans un rayon de 15 km autour de Strasbourg.

Commande et renseignements en allant sur www.restaurant-lescanailles.fr

Box brunch à Truchtersheim

La maison Jenner traiteur à Truchtersheim vous propose des box brunch. Box rose, box prestige ou box végé, tous les amoureux s'y retrouvent.

Il suffit de commander sur www.jennerlivraisons.fr avant ce mercredi soir et on vous livre samedi 13 février dans un rayon de 25 km autour de Strasbourg.

Menu, vin et champagne à Strasbourg

Le chef Alexandre Haudenshild et son équipe du restaurant La Hache à Strasbourg vous propose un délicieux menu pour la Saint-Valentin à savourer chez vous, en amoureux !

Sur commande, à retirer au restaurant samedi 13 février de 11h à 18h !

Une sélection de vin et de champagne à prix tout doux et en accord avec le menu sera disponible au restaurant lors du retrait de votre commande. On vous vous propose également, en collaboration avec Bernard Deutsch, artisan fleuriste et fournisseur officiel de La Hache, de jolis bouquets.



Pour commander allez sur le site www.la-hache.com pour avoir toutes les infos.

Bon cadeau avec les Chefs d'Alsace

Alors oui, c'est vrai, cette année vous n’irez pas au restaurant le jour J pour célébrer avec votre amoureux ou votre amoureuse la Saint-Valentin, alors offrez un bon cadeau avec la Fédération des Chefs d'Alsace, et c’est lui ou elle qui choisit ! Repas à la carte, à emporter, hôtel, spa… parmi plus de 140 établissements.

Un plaisir à offrir et à partager qui soutient toute une profession.

Plus d’infos : www.chefs-alsace.fr