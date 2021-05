La Table de Solange, ou l'entrée d'un élevage familial aveyronnais dans le troisième millénaire

La famille Bousquet tient la ferme de Lariès, à Cassagnes-Bégonhès en Aveyron, depuis plus de deux siècles. Une longue histoire qui a pris le tournant de la modernité il y a 25 ans, avec le lancement de la Table de Solange, pour développer la distribution des veaux et bœufs de race Aubrac.

La Table de Solange, cela sonne comme le nom d'une auberge de campagne battue par les vents sur le plateau de l'Aubrac. Le titre est rustique, et fait référence à la mamie fringante qui regarde fièrement ses petits-enfants et son petit-neveu perpétuer la tradition fermière de la famille Bousquet à Cassagnes-Bégonhès en Aveyron. Le nom de cette société familiale, lancée il y a 25 ans par Frédéric Tressières, son cousin Brice Bousquet et leur ami Thierry Frontin, est l'étendard rural d'une affaire de terroir qui est entrée dans la modernité par la grande porte.

Frédéric Tressières nous présente Agriviande, société de distribution de viande locale, et les autres parties de l'activité de la Table de Solange, entreprise aux multiples facettes gourmandes. Copier

De gauche à droite, Thierry Frontin, Frédéric Tressières et Brice Bousquet. © Radio France - A.W.

Le cœur de l'activité d'Agriviande, base de la Table de Solange, c'est la découpe et la distribution des animaux produits sur la ferme, bovins et porcins. Dans les locaux de la société, les carcasses sont désossées, découpées et conditionnées, comme dans une boucherie.

Visite de la partie boucherie de la Table de Solange, avec Thierry Frontin. Les carcasses de bœuf de race Aubrac sont impressionnantes et la viande persillée appétissante. Copier

La Table de Solange fournit restaurants, particuliers et collectivités locales (pour les cantines scolaires). © Radio France - A.W.

La Table de Solange est une société commerciale dynamique dont la philosophie est de mettre en valeur les produits aveyronnais et le terroir local. Une deuxième partie de l'activité est consacrée à la distribution de charcuterie et de fromages de producteurs locaux, comme ceux de la ferme de la Sarrette basée à Lestrade-et-Thouels.

Estelle Haas, qui élève des brebis et produit du fromage avec Bruno Pomarède à la ferme de la Sarrette, nous décrit ses produits, distribués par la Table de Solange. Copier

Estelle Hass avec deux exemples de ses fromages de brebis. Elle fait partie des producteurs qui demandent la création d'une IGP pour protéger et promouvoir le Pérail, un fromage local. © Radio France - A.W.

Les aspects commerciaux font la dynamique de la Table de Solange, mais les racines et la base de l'activité familiale restent le cœur du projet des trois associés, puisque l'élevage est perpétué par Lucas Bousquet, frère de Brice.

Dans un pâturage attenant à la ferme familial, Brice présente l'élevage et décrit ses vaches de race Aubrac. Copier

Brice Bousquet devant une partie des vaches qui composent le troupeau. © Radio France - A.W.