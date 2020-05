La tarte aux cailloux de mon enfance pour faire aimer la rhubarbe !

Tarte aux cailloux

Par personne :

Pâte brisée pour 1 personne (40g de farine, 1 p de s, 20 g de beurre mou, 1 c à c de sucre en poudre, 10 ml d’eau)

Garniture.

2 petites pommes épluchées et coupées en petits morceaux

2 tiges de rhubarbe épluchées et coupées en tous petits morceaux

1 œuf (jaune et blanc séparés)

1 c à s de crème fraîche

1 c à c de sucre glace

Pour graisser le moule, du beurre ou de la margarine ou du papier sulfurisé

Et Des cailloux !

La pâte brisée. Mélanger du bout des doigts farine, beurre, sel, sucre. « Emietter » jusqu’à obtenir un « grain » homogène. Ajouter l’eau et amalgamer sans pétrir mais en rassemblant les ingrédients jusqu’à ce qu’ils forment une boule. De pétrir la pâte la rendrait dure. Laisser reposer au moins 1 h à T° ambiante. Abaisser la pâte au rouleau à pâtisserie, la déposer dans le fond d’un moule graisser et recouvrir avec les cailloux et enfourner sans préchauffage Th 7 (210°). Cuire 15 min ou plus selon la taille de la tarte. Sortir du four et garnir

La garniture. Cuire la rhubarbe avec 2 c à s d’eau jusqu’à ce qu’elle s’écrase et réserver. Mélanger ensemble le jaune d’œuf et la crème, réserver.

Dans un saladier déposer le blanc d’œuf ajouter 1 p de sel et le battre en neige bien ferme. Ajouter le sucre glace et mélanger délicatement pour faire une meringue, réserver. Cuire les pommes jusqu’à ce qu’elles deviennent translucides. Préchauffer le four Th 8.

Assemblage. Ôter les cailloux, répartir les pommes encore chaudes sur le fond de la tarte. Mélanger ensemble la préparation œuf/crème avec la rhubarbe et répartir le tous sur les pommes. Enfourner 5 min, sortir du four et dessus répartir la meringue, enfourner à nouveau en surveillant jusqu’à ce que le blanc en neige soit doré. Servir chaud tiède ou froid (tiède c’est mieux !)

A demain et gardons le sourire, régine