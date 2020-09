La tarte rustique aux prunes

Pâte sucrée

150 gr de beurre doux

95 gr de sucre glace

30 gr de poudre d’amande

1 œuf

250 gr de farine

Une pincée de poudre de vanille

Crème d’amande

50 gr de beurre

50gr de sucre

50 gr de poudre d’amande

1 œuf

Fruits

6 Quetsche

6 Mirabelle

6 Reine Claude

Verveine fraîche

Sirop

Gousse de vanille

100 gr de Sucre semoule

100 gr d’eau

Préchauffer le four à 180 °C

Pâte sucrée

Dans un cul de poule mélanger 150 gr de beurre doux avec les 95 gr de sucre glace et les 30 gr de Poudre d’amande jusqu’à obtention d’une crème.

Ajouter y un œuf et continuer de fouetter vivement

Ajouter les 200gr de farine tamisée jusqu’à obtention d’une pate homogène.

Filmer et réserver au frais minimum une heure jusqu’à utilisation.

Sirop vanille

Faites bouillir dans une casserole 100gr de sucre et 100gr d’eau une fois à ébullition on retire du feu et on laisse infuser la gousse de vanille fendu et gratté avec les grains jusqu’à refroidissement.

Crème d’amande

Dans un cul de poule mélanger ensemble 50gr de beurre mou, 50 gr de sucre 50gr de poudre d’amande et un œuf, jusqu’à obtention d’une crème homogène.

Découper de manière régulière des lamelles de quetsches, de reine Claude et de mirabelle.

On étale notre pate sucrée sans la découper sur 3mm d’épaisseur.

Au centre on vient y déposer un peu de crème d’amande.

Sur cette crème on vient déposer les lamelles de quetsches de reine Claude et de mirabelle.

Ensuite on rabat les bords de la pâte sucré sur la crème d’amande et les fruits pour en faire comme un chausson on saupoudre le tout de poudre de vanille et on peut enfourner pour 22 min environ.

.

A mi-cuisson on vient dorer la pâte avec notre dorure (1 jaune d’œuf mélanger avec une cuillère à café de crème).

A la sortie du four on imbibe le centre de la tarte avec notre sirop à la vanille.

Laisser refroidir avant d’ajouter des Morceaux de fruits frais et quelques fruits frais.

Déguster.