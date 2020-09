La tarte tatin aux pêches

Recette Tarte tatin aux Pêches.

Ingrédients :

Caramel :

80 Gr de sucre

6 Gr de pectine NH

Pâte feuilletée rapide :

250 gr de farine

125 gr d’eau

5 gr de sel

200 gr de beurre

Garniture :

7 pêches jaunes

75 gr de Beurre doux

25 gr de beurre demi-sel

Double crème ou crème épaisse

Pâte feuilletée rapide :

Mélanger dans la cuve du batteur muni du crochet 250 gr de farine, 125 gr d’eau bien froide, 5 gr de sel et 200 gr de beurre très froid coupé en dé.

On mélange grossièrement jusqu’à obtenir une pâte ou l’on aperçoit encore bien les morceaux de beurre.

Rapidement on étale cette pâte sur notre plan de travail préalablement fariné de manière à obtenir un rectangle de 20 cm de largeur sur 60 cm de longueur environ.

Ensuite on vient plier en 3 ce rectangle, pliage dit « portefeuille » on tourne notre pate pliée d’un quart et on recommence la manœuvre 5 fois.

Laisser reposer au réfrigérateur minimum 30 minutes

On préchauffe notre four à 230 °C

Pendant ce temps on découpe nos 7 pêches jaunes en deux.

Puis dans notre moule à tatin on vient y verser notre mélange de 80 gr de sucre et 6 gr de pectine.

On enfourne de suite jusqu’à obtenir une belle couleur caramel.

On sort le plat du four puis déposer nos 14 demi-pêches de manière à remplir tout le moule, il faut bien les serrer l’une contre l’autre.

On vient y verser nos 100gr de beurres fondus et c’est parti pour 1h environ de cuisson à 190°C.

Dix minutes avant la fin de la cuisson on étale et pique notre pâte feuilletée et on vient détailler un cercle de 2 cm plus large que le moule, une fois les pêches sorties du four on vient y déposer notre cercle de pâte feuilleté sur nos pêches c’est important que la pâte touche les pêches et c’est reparti pour 40 min à 190 °C

Une fois sorti du four laisser le moule refroidir à température ambiante puis retourner la tarte dans un plat adapté.

Déguster.