La tartes aux figues de Christophe Felder pâtissier, invité de France bleu Alsace

Prenez un fond de tarte feuilleté que vous étalez et laissez reposer. On peut la précuire pendant 25mn à 160°. Laissez refroidir

Faites une crème d'amandes ou de noisettes ou des deux avec :

- 50g de beurre

- 50g de sucre semoule

- 1 oeuf

- 50g de poudre d'amandes ou de noisettes ou un mélange

Faites chauffer au bain-marie et bien mélanger afin d'obtenir un crème oncteuse et sans grumeaux.

Etalez cette crème sur votre fond de tarte et déposer les figues dessus, coupées en rondelles assez grosses. Rajoutez si vous le désirez un peu de jus de citron et mettre au four pour 20 à 25mn sur 160/170°

Sortez du four, laissez refroidir

Badigonnez de beurre fondu avec un pinceau et saupoudrez d'un peu de sucre et de vanille

Vous pouvez rajouter quelques framboises et vous régalez

christophe Felder - yzabel chalaye

Christophe Felder nous a ramené son ustensile de cuisine fétiche, un petit rouleau à pâtisserie japonais

Retrouvez l'émission en réécoute ci dessous :