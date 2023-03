La tisane au laurier reconnue pour ses multiples bienfaits

La tisane au laurier, en plus d’être facile et rapide à réaliser, a des vertus apaisantes. Connue pour faciliter la digestion ou encore pour calmer l’anxiété et favoriser l’endormissement, elle est votre meilleur allié.

Tisane de laurier aux multiples bienfaits © Getty - Aniko Hobel A consommer de préférence le soir avant d’aller dormir, vous pouvez faire une cure de trois semaines afin de ressentir tous ses bénéfices. Il vous faudra ensuite faire une petite pause de huit jours, avant d’en reprendre si vous le souhaitez. ⓘ Publicité Cette tisane se fait grâce à des feuilles de laurier-sauce séchées. Voici les deux étapes à respecter pour avoir des feuilles sèches : Sécher les feuilles dans un endroit sec, à plat sur un chiffon.

Les mettre dans un bocal hermétique fermé et à l’abri de l’humidité et de la lumière. INGRÉDIENTS : 5 à 10 g de feuilles séchées de laurier-sauce

1 litre d’eau PRÉPARATION : Prendre les feuilles séchées et les insérer dans un litre d'eau bouillante.

Laisser infuser dix minutes et filtrer.

Verser la tisane dans une tasse et le tour est joué !