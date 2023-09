La tournée des marchés à Bouguenais

la Tournée France Bleu des Marchés a pour ambition première de mettre en avant les savoir-faire locaux, le circuit court et la richesse de nos territoires.

ⓘ Publicité

Rendez-vous vendredi 6 octobre sur le marché de Bouguenais avec Cathy Kerzerho et Quentin Gossman chef du restaurant "Le Kervégon" à Bouguenais, pour tenter relever le défi des 30 euros ! 2 heures pour faire les courses uniquement sur le marché de Bouguenais avec l'équipe de France Bleu Loire Océan, et cuisiner en direct un repas pour 4 personnes. Ce menu, avec entrée, plat et dessert doit être prêt à être dégusté en fin d’émission, soit deux heures au total pour tout concocter !