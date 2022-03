La tournée des marchés en direct d'Abbeville avec France Bleu Picardie

Ce jeudi 24 mars, c'est le marché d'Abbeville, à la halle couverte Place Jacques Becq, qui a accueilli le camion-cuisine France Bleu. Le chef François-Xavier Sailly a réussi le défi de cuisiner avec 30 euros un repas pour 6 personnes.

Dans la cuisine du camion toute équipée : four, plaques de cuisson, robots, casseroles, couteaux, etc. François-Xavier Sailly et son second Benjamin ont préparé un repas en direct devant le public.

Au menu :

Endive confite au jus fermier, maquereau au chèvre frais et mayonnaise

Barbu cuit sur pain fermier, embeurrée de chou blanc et chou kale à l'émulsion de barbu

Pain perdu aux pommes, crème fouettée.

Pourquoi et comment blanchir le chou kale ? Réaliser une embeurrée de chou blanc ? Pourquoi mélanger l'endive et le maquereau ?

Écoutez l'émission pour retrouver les astuces et les recettes de François-Xavier Sailly.

L'émission en direct du marché d'Abbeville sur France Bleu Picardie Copier

François-Xavier Sailly est le chef du tout nouveau restaurant « Le schorre » à Saint-Valery-sur-Somme. Retrouvez les informations sur la page Facebook du restaurant Schorre et le compte Instagram du Schorre.