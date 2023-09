La Tournée des marchés se déroulait à Épernay en compagnie du chef Hervé Badier, ce mercredi 27 septembre

Ce mercredi 27 septembre, l'équipe de France Bleu Champagne-Ardenne a délocalisé son studio à Épernay, dans le cadre de l'opération la Tournée des marchés.

Le but de cette opération ? Mettre à l'honneur les produits locaux et donner la possibilité un chef de s'en servir afin de cuisiner un repas pour 4 personnes avec les produits du marché, le tout pour un budget de 30 euros, entre 9 et 11 heures.

Hervé Badier a décidé d'une recette simple délicieuse et rapide à cuisiner.

Repas du chef

Entrée

Champignons et choux-fleurs à la grecque

Plat

Navarin de jus de porc, pommes grenailles et oignons botts

Dessert

Soupe de poires aux épices

Accompagné de Fabrice Morvan, le chef a parcouru les allées de la Halle Saint-Thibault afin de trouver les ingrédients nécessaires à la recette qu'il a imaginée.

Le chef et Fabrice Morvan ont pris soin de discuter avec les producteurs et de sélectionner les meilleurs ingrédients possibles, tout en négociant afin de pouvoir respecter le budget imposé.

Le chef s'es ensuite mis derrière les fourneaux.

Le public, par l'odeur alléché, s'est pressé devant le "coin cuisine" du chef installé pour l'occasion.

C'est l'heure de la dégustation de l'entrée, à savoir les champignons et choux-fleurs à la grecque. Fabrice Morvan en distribue au public présent.

La dégustation se déroule ensuite visiblement bien, d'après les premiers retours des gastronomes présents.

Le chef continue ensuite et termine le menu.

Le repas est enfin prêt !

Défi relevé pour le chef, qui récapitule son mercredi matin pour la Tournée des marchés France Bleu !

Merci au Chef Hervé Badier pour sa disponibilité et à l'équipe de la ville d'Épernay pour sa confiance.